Drucken Vaihingen. Bauschutt auf dem Häckselplatz, eine am Altkleidercontainer abgestellte Matratze, Autoreifen im Gras sind nur ein Bruchteil dessen, was Olga Balzer und Anton Mendes vom Vaihinger Bauhof an einem einzigen Arbeitstag in der Stadt eingesammelt haben. Auf... »