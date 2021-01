Das steht morgen in der VKZ

Drucken Sachenheim (p). „Eigentlich sind wir am Lichtenstern-Gymnasium schon lange Mint-freundlich, aber jetzt mit Brief und Siegel“, erklärt Schulleiter Reinhart Gronbach seinem Gast Martin Rosenlöcher, Standortentwickler der Porsche Logistik GmbH in Sachsenheim, bei einem Rundgang über den Schulcampus... »