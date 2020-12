Drucken Die Auswirkungen der Pandemie gehen an uns allen nicht spurlos vorüber. Deshalb hat sich die Geschäftsführung der Krempel GmbH mit Hauptsitz in Enzweihingen dieses Jahr dazu entschieden, auf Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner und Mitarbeiter komplett zu verzichten. Stattdessen... »