Das steht morgen in der VKZ

Drucken Neue Haltestellen Mühlacker (p). Auf der Linie 103 von Mühlacker nach Dürrmenz werden zwei neue Haltestellen in Betrieb genommen, die Haltestelle „Poststraße“ in der Bahnhofstraße und in Dürrmenz die Haltestelle „Rosenweg“ (oberer Bereich Götzentor). Der Rückweg erfolgt... »