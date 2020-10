Spalier der Vaihinger Stocherkahnkapitäne an der evangelischen Stadtkirche Vaihingen. Sie sorgten am Samstag mit ihren Stangen dafür, dass ihr Kollege Fabian Gireth, der jetzt Zapf heißt, mit seiner Frau Sabine gut in den Hafen der Ehe einfahren konnte. Zapf ist mit 31 Jahren der jüngste in der zwölfköpfigen Truppe der Stocherkahnfahrer. Die Touren auf der Enz sind ein beliebtes Angebot im Rahmen der Stadtführungen. Foto: Arning