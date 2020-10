Drucken Oberriexingen (mig). Kämmerer Jens Hübner konnte in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Oberriexingen einen Finanzzwischenbericht präsentieren, dessen Zahlen erheblich besser ausfielen als zunächst während der Pandemie-Krise gedacht. So soll das Gesamtergebnis nicht mehr bei einem Defizit von 138... »