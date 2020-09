Drucken Oberriexingen. Seit Dienstag dieser Woche gibt es in Oberriexingen einen neuen Coronafall. „Dies ist unser erster Fall seit April dieses Jahres“, erklärte Bürgermeister Frank Wittendorfer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Insgesamt wurden in Oberriexingen seit Beginn der Pandemie... »