Das steht morgen in der VKZ

Viele Hochzeiten wurden in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie verschoben. Inzwischen wird aber wieder geheiratet. Stefanie Walther-Klauß und Daniel Klauß haben sich am Wochenende in Schützingen das Ja-Wort gegeben. Gerhard Schillinger kutschierte das Paar danach zum Fotoshooting ins Grüne. Foto: Schillinger