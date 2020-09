Drucken Enzberg. Zu einer Besichtigung der römischen Villa Rustica in Enzberg hatte der Historisch-Archäologische Verein (HAV) Mühlacker eingeladen. Durch die Anlage führte Edelgard Gressert-Seidler, die selbst in den Jahren 1998 bis 2000 an den Ausgrabungen unter Federführung des... »