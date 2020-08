Drucken Mit einer Mahnaktion gedachten am Donnerstagnachmittag, am 6. August, Aktive und Freunde der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) und der Partei Die Linke, Ortsverband Vaihingen, auf dem Bietigheimer Bahnhofsvorplatz an den 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Die... »