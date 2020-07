Das steht morgen in der VKZ

Drucken Sersheim. Wenn beim Radeln am Sonntagnachmittag ein voll behangener Kirschbaum am Wegesrand lockt, ist die Versuchung groß zuzugreifen. Doch das ist nicht in jedem Fall erlaubt, vor allem bei Obstbäumen auf privaten Grundstücken (siehe Kasten). Die Krux:... »