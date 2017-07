„Danke, unbekannter Schutzengel“

Von Claudia Rieger

Werner Bausch aus Ensingen hatte viel Glück im Unglück. Als er sich während einer S-Bahn-Fahrt unwohl fühlt, will er eigentlich nur heim ins Bett. Doch einer junge Frau fällt sein Zustand auf, sie benachrichtigt Erste-Hilfe-Kräfte. Wie sich später herausstellt, bewahrt dies den Ensinger vor den schlimmen Folgen eines Schlaganfalls. Nun will er Danke sagen und aufmerksam machen.

Es ist der 14. Juni, ein Mittwochmittag, als sich Werner Bausch, nachdem er einen Freund in Stuttgart besucht hat, auf den Heimweg nach Ensingen macht. „Schon auf dem Weg zur S-Bahn habe ich zu meinem Freund gesagt: ,Ich habe Schwindelanfälle wie noch nie‘“, berichtet der 79-Jährige. Außerdem bemerkt er Schwierigkeiten beim Gehen, bleibt immer wieder mit einem Fuß am Boden hängen. Während der S-Bahn-Fahrt treten Lähmungserscheinungen im linken Arm auf, die dem Mann zunächst aber nicht auffallen. Bereits seit drei Jahren hat Bausch beim Laufen Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme, die sich stetig verschlechtern. „Als die Symptome an dem Tag auftauchten, dachte ich sofort an dieses alte Leiden und habe sie dem zugeschrieben“, sagt er. An einen Schlaganfall denkt er mit keiner Silbe.

Am Bahnhof Bietigheim-Bissingen schafft es der Ensinger nur noch mit Mühe und Not aus dem Zug heraus auf den Bahnsteig, torkelt, muss sich an einem Laternenpfahl festhalten. „Eine junge Frau hat meinen Zustand offenbar beobachtet, mich angesprochen und mir geholfen, die Treppe hinunter zu gehen. In dem Moment war mein sehnlichster Wunsch: nichts wie nach Hause ins Bett“, sagt er.

Glücklicherweise aber habe die Helferin – Bausch beschreibt sie als jung, dunkelhaarig, eventuell mit französischem Akzent – ihm Gegenteiliges empfohlen. „Sie riet mir, sofort ein Krankenhaus aufzusuchen und hat am Bahnhofsausgang Erste-Hilfe-Personal verständigt.“ Das äußerst sofort den Verdacht Schlaganfall, ruft einen Krankenwagen und wenige Minuten später ist Werner Bausch auf dem Weg zur sogenannten Stroke Unit, einer Spezialabteilung für Schlaganfallpatienten, im Ludwigsburger Krankenhaus.

Dort bestätigt sich der Verdacht: Werner Bausch hatte einen Schlaganfall. Dem 79-Jährigen wird ein Tropf mit Blutverdünnern gelegt – „und nach zwei Stunden war ich schon fast wieder völlig hergestellt“. Geblieben ist nur ein pelziges Gefühl und ein Kribbeln im linken Arm, das sich möglicherweise aber vollständig zurückbildet.

„In der Stroke Unit habe ich gesehen, welche schweren körperlichen Folgen ein Schlaganfall haben kann, wie Lähmungen einer ganzen Körperseite, Verlust des Erinnerungsvermögens oder Sprachausfall“, berichtet Bausch. „Vor diesem großen Schaden hat mich die Helferin direkt bewahrt.“ Aber auch indirekt habe sie ihm geholfen. Den nachdem drei Jahre lang nicht zu ermitteln gewesen sei, was seine zunehmenden Gleichgewichtsstörungen auslöste, habe sich dies im Zuge des Klinikaufenthalts in Ludwigsburg nun geklärt. Grund für die Einschränkungen sei, das zeigte ein MRT, eine starke Verengung im Wirbelkanal, der im Rückgrat verläuft. Werner Bausch, der acht Monate im Jahr in Peru lebt, hat seinen für den 18. Juni geplanten Rückflug nach Lima verschoben. Für Anfang August ist nun erstmal eine Operation am Wirbelkanal geplant, um die lange andauernden Beschwerden zu beseitigen.

„Die junge Frau hat mir also zweifach geholfen. Dafür würde ich gern ,Danke, unbekannter Schutzengel‘ sagen“, so der Ensinger weiter. Wenn sie möchte, kann sich die Helferin also bei Werner Bausch per E-Mail melden: wernerbausch@gmx.de.

Aber dem 79-Jährigen ist es auch ein Anliegen, auf die Gefahren eines Schlaganfalls hinzuweisen. Er ist überzeugt: Wäre er seinem Wunsch, nach Hause zu gehen, gefolgt, „wäre das das Schlimmste gewesen, was ich hätte tun können“. Denn Bausch weiß jetzt, dass bei einem Schlaganfall die Folgen umso geringer sind, je schneller Hilfsmaßnahmen getroffen würden. „Deshalb finde ich es wichtig, die Symptome zu kennen. Wäre ich besser informiert gewesen, dann hätte ich vielleicht von Anfang an anders reagiert.“ Und Werner Bausch wirbt für Aufmerksamkeit gegenüber Menschen, bei denen man solche Symptome bemerke.

Schlaganfall schnell erkennen

Ein Schlaganfall ist eine plötzlich einsetzende Funktionsstörung des Gehirns. Zu 80 Prozent werde er durch den Verschluss eines hirnversorgenden Gefäßes aufgrund eines Blutgerinnsels ausgelöst. Bei Verdacht auf einen Schlaganfall müsse schnell gehandelt werden. Dann bestehte die Chance, die geistigen und körperlichen Folgen zu begrenzen oder zu vermeiden.

Symptome eines Schlaganfalls: Sehstörungen (z.B. plötzliche Einschränkung des Gesichtsfeldes, Störungen des räumlichen Sehens, Doppelbilder), Sprach-/Sprachverständnisstörungen (z.B. stockende, abgehackte Sprache; Betroffener versteht nicht, was man ihm sagt), Lähmung / Taubheitsgefühl auf einer Körperseite, Schwindel mit Gangunsicherheit, sehr starker Kopfschmerz.

Bei Verdacht auf Schlaganfall: Notruf 112 wählen; Betroffenen nichts zu essen oder zu trinken geben; enge Kleidung öffnen; auf freie Atemwege achten; Bewusstlose in stabile Seitenlage bringen; Atmung und Puls überwachen (eventuell Herz-Druck-Massage); Symprome und Beginn dieser für Notarzt notieren

Mehr Infos: www.schlaganfall-hilfe.de

(Quelle: Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe)