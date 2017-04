Chlorgasalarm im Enztalbad

Vaihingen (cmr). Im Vaihinger Enztalbad hat es heute kurz nach 14 Uhr einen Chlorgasalarm gegeben. Die Feuerwehr rückte an und sperrte den Eingangsbereich und die dort angrenzende Straße ab. Gegen 14.50 Uhr folgte die Entwarnung. „Wir haben noch mal gemessen, konnten aber nichts feststellen“, berichtet Thomas Korz, Kommandant der Vaihinger Feuerwehr.

Momentan laufen im Enztalbad die letzten Vorbereitungen für die Badesaison (die VKZ hat berichtet). Mitarbeiter hatten heute die Anlage in Betrieb nehmen wollen, als plötzlich der Alarm losging. „Die Mitarbeiter haben richtig reagiert und die Berieselungsanlage aktiviert, die die Dämpfe niederschlägt“, lobt Korz. Ob der Alarm fälschlicherweise ausgelöst wurde oder ob beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Gas lediglich nicht mehr messbar war, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Das muss noch geprüft werden“, so Korz.

Da das Bad derzeit nicht in Betrieb ist, mussten keine Gäste die Anlage verlassen. Lediglich Mitarbeiter und Handwerker, die gerade fliesten und Platten verlegten, wurden vom Bademeister aufgefordert zu gehen. „So was habe ich hier noch nie erlebt“, erzählt eine Mitarbeiterin, die seit mehr als 30 Jahren im Bad arbeitet und in Strümpfen die Anlage verließ. „Der Bademeister hat gesagt, dass wir alles liegenlassen und rausgehen sollen“, erzählt ein Mann. Insgesamt mussten rund zehn Personen die Anlage verlassen. Sie warteten unaufgeregt im Außenbereich.

Die Vaihinger Feuerwehr war mit dem Gefahrgutzug vor Ort, die Feuerwehr Asperg mit einem Bergebehälter und die Ludwigsburger Wehr mit einem Mess- und einem Dekontaminationsfahrzeug.