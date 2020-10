Bei Brand in Horrheim lebensgefährlich verletzt

Horrheim (p). Am Sonntag gegen 3.29 Uhr kam es im Mohnweg in Horrheim zum Brand in einem Zweifamilienhaus. Nachdem die Anwohner durch einen Knall geweckt wurden, wurde kurze Zeit später Brandgeruch festgestellt. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr waren die ersten Flammen am Dach zu sehen. Ein Mann und eine Frau im Alter von 55 beziehungsweise 54 Jahren hatten bereits das Haus verlassen, ein 57-Jähriger wurde durch die Feuerwehr gerettet und befindet sich in Lebensgefahr. Der 55-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr Vaihingen, welche mit zwölf Fahrzeugen und 50 Mann vor Ort war, verhindert werden. Die Brandbekämpfung dauerte bis 04.50 Uhr. Zur Absicherung wurde eine Brandwache bis 9.30 Uhr eingesetzt, heißt es im Bericht der Polizei. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 400 000 Euro geschätzt.

Neben dem Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und elf Mann, war das Polizeirevier Vaihingen mit zwei Streifen, das Polizeirevier Bietigheim mit einer Streife im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kriminaldauerdienst, welcher mit zwei Streifen vor Ort war, übernommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Bericht morgen in der VKZ.