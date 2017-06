Auto rammt Rettungswagen

Ludwigsburg (p). Während einer Einsatzfahrt ist es am Dienstagabend in Ludwigsburg zu einem Unfall mit einem Rettungswagen gekommen. Das Sanitätsfahrzeug war gegen 18.14 Uhr auf der Schwieberdinger Straße ortsauswärts unterwegs. Dabei kollidierte der 41-jährige Fahrer des Rettungswagens an der Kreuzung Karlsruher Allee und Waldäcker mit dem Ford eines 52-Jährigen, der aus der Karlsruher Allee kam und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß kippte der Rettungswagen auf die rechte Seite und kam circa 40 Meter später zum Liegen. Die zweispurige Schwieberdinger Straße musste ortsauswärts für zweieinhalb Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Durch den Unfall wurden der Fahrer des Rettungswagens und seine 25-jährige Beifahrerin sowie der Ford-Fahrer leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich nach Auskunft der Polizei kein Patient im Rettungswagen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 70 000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Ludwigsburg unter Telefon 07 11 / 6 86 90 zu melden.