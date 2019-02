Drucken Vaihingen (sr). In seiner Sitzung am Mittwoch stimmte der Gemeinderat einmütig dem Beschlussvorschlag zu, in dem unter anderem der sicherlich von vielen Bahnfahrern begrüßte Satz steht: „Auf die Einführung von Parkgebühren wird verzichtet.“ „Die Solidargemeinschaft Verband Region... »