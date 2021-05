Mutter und zwei Kinder tot aus Enz geborgen

Vaihingen (clar). Rettungskräfte haben am Dienstagmittag in Vaihingen drei Menschen tot aus der Enz geborgen. Bei den Personen handelt es sich um eine 28 Jahre alte Frau aus Eritrea und ihre zwei Kinder (sieben und drei Jahre alt), teilte Oberbürgermeister Gerd Maisch vor Ort mit. Die Polizei gehe von einem erweiterten Suizid aus. Rettungskräfte von Feuerwehr, DLRG, Polizei und DRK waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Enzbrücke blieb während des Einsatzes komplett gesperrt. Mehr Informationen später auf vkz.de und morgen in der gedruckten VKZ.