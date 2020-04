Times like these: (VKZ) Macht Mut!

Seit knapp vier Wochen läuft auf der Facebookseite der Vaihinger Kreiszeitung unsere Aktion (VKZ) Macht Mut!

In dieser Zeit haben zahlreiche Musiker der Region ihren Fans vom VKZ-Facebook-Balkon aus Mut zu gesungen. Die Botschaft jeweils: Bleibt stark während Corona-Quarantäne – und bleibt zu Hause!

>>> Schickt uns weitere Mutmach-Videos an: pr-redaktion@vkz.de

Hier haben wir nun alle Videos gesammelt. Reinhören und genießen:

Diana & The Diamonds: Die Band holt für Euch mit „Rocketman“ von Elton John die Sterne vom Himmel. Eigentlich treffen sich Diana Klotz (Gesang), Pascal Vinnay (Schlagzeug), Markus Kernchen (Gitarre) und Matthias Adam (Bass) einmal pro Woche zum Jammen, Proben und Spaß haben. In TIMES LIKE THESE ist das leider nicht möglich. „Aber die Diamonds wären nicht die Diamonds, wenn wir nicht doch noch einen Weg gefunden hätten, gemeinsam Musik zu machen!“, erklärt die Band. Die VKZ-Aktion sei die Inspiration zum Video gewesen.

Die Hobbymusikerin Rosa Lachenmayer aus Illingen präsentiert den wunderschönen Song „Photograph“ von Ed Sheeran.

Eigentlich spielt Wolfgang Kühnl derzeit seinen Enkeln Mutmach-Songs via Videobotschaft vor. Für unsere Aktion hat das Mitglied der früheren Vaihinger Band SMART aber einen ganz besonderen (eigenen) Song aufgenommen: Achtsam sein! Der Titel ist gleichzeitig die Botschaft des Liedermachers. Denn im Moment müsse man sehr auf sich und andere aufpassen! Danke für die Botschaft!

Marcel Galos aus Horrheim, ehemaliger Schüler des Vaihinger Stromberg-Gymnasiums, Multiinstrumentalist und Sänger der Band The Vike hat von unserer Aktion gehört und ganz allein im Studio den Song von Grammy-Gewinner Lewis Capaldi „Before You Go“ eingesungen – und dazu alle Instrumente selbst eingespielt.

Ja, es darf auch gelacht werden in Corona-Zeiten! Dazu bietet dieser Auftritt allemal Gelegenheit. Die Band Krämer’s Kit aus Ludwigsburg (ist auch schon öfter in Vaihingen aufgetreten) hat von unserer Aktion gehört und einen ganz besonderen Song zusammengekittet. Die Jungs um Alex Krämer sind nicht nur geniale Musiker, sondern auch „Simply cleverle“. Hier kommen 3:41 Minuten Freude

Die Sängerin Natali Lazaroski hat mit einem Lied ihre Familie vereint. Papa Mitko Pilovski, ein Kornwestheimer Gastronom, den wie viele andere Gastwirte derzeit die Corona-Sorge umtreibt, war sofort dabei. Zumindest virtuell. Und auch ihre Kinder und Verwandten stimmten gerne mit an.

Zum Video

Sie haben noch nie gemeinsam musiziert. Doch für unsere Mutmach-Aktion haben der Vaihinger Lokalmathador Matze Gutstein und Ralf Lehanka (Piano, Tunestudio) aus Ensingen die Gänsehaut-Ballade „Don’t let the sun go down on me“ von Elton John angestimmt. Zusammen und doch getrennt voneinander. Wie es in Corona-Zeiten sein soll. Sie möchten damit vom VKZ-Facebook-Balkon aus Mut machen: „Vielleicht wird es etwas länger dauern, als man möchte. Dafür wird alles gut!“

Zum Video

Du bist nicht allein! Das ist die Botschaft, die die Karlsruher Singer-Songwriterin Meike Zirngast vom VKZ-Facebook-Balkon ruft. Die 26-Jährige hat von unserer Aktion gehört, spontan ein Lied geschrieben und aufgenommen.

Was machen mothers & daughters in Quarantäne daheim? Musik! Die junge Vaihingerin Lia und ihre Mama haben als Mum+ME den Song #stay@home geschrieben und für unsere Kampagne (VKZ) Macht Mut! aufgenommen. Der Titel ist gleichzeitig die Botschaft: Bleibt daheim, alles wird gut! Und: Tanzen kann man auch allein…

Phone LM Abyss wollten sooo gerne am 4. April live in der Vaihinger Stadthalle ihr Publikum unterhalten. Dann kam die Pandemie. Doch Manu, Jens, Andy und Matzeließen sich nicht abhalten und haben – getrennt und doch gemeinsam – einen Song aufgenommen. Mit einer Botschaft: In times like these we learn to live again! Hier geht’s zum Video…

(VKZ) Macht Mut! TIMES LIKE THESE TIMES LIKE THESE: Macht Mut!Wenn wir früher Angst hatten in den Keller zu gehen, haben wir laut gesungen. Und wir sagen Euch: Es hat geholfen. Immer. Deshalb rufen wir alle Musiker, Sänger – ob Profis oder nicht – dazu auf: Schickt uns einen Song. Macht Mut! So wird VKZ-Facebook in Zeiten von Corona zum Balkon für die Region. Den Anfang macht die Band Phone LM Abyss, die sooo gerne am 4. April live für Euch in der Stadthalle gespielt hätte. Jetzt haben Manu, Jens, Andy und Matze für Euch alle einen Song aufgenommen. Mit einer Botschaft: In times like these we learn to live again! Wer bei unserer Aktion TIMES LIKE THESE mitmachen will, nimmt ein Video auf und schickt es an: pr-redaktion@vkz.de Ihr könnt gerne auch einen Link(Facebook oder Youtube) senden. Gepostet von Vaihinger Kreiszeitung am Freitag, 20. März 2020

„Bleibt gesund, ich versuche es auch. Andra tutto bene!“, ruft uns heute Toni Maggiore vom VKZ-Facebook-Balkon zu. Der leidenschaftliche Vaihinger Musiker und Gastronom spielt für Euch das Lied vom kleinen Sioux-Krieger, der in einer Vision die Jugend der Welt in 100 Jahren sieht…