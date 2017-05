Einmal bei einem richtigen Basketballturnier mitmachen dürfen ohne Mitglied in einem Verein sein zu müssen – diese Möglichkeit bot das „Enz-Basketball vor 24 Uhr“, zu dem am Samstagabend ab 18.30 Uhr eingeladen wurde. In der Sporthalle des Stromberg-Gymnasiums sollten auch all jene mitspielen dürfen, die Spaß an der Bewegung haben, sich aber die Teilnahme am Ligabetrieb (noch) nicht zutrauen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der BSG Vaihingen/Sachsenheim.