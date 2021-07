Bei wunderbarem Wetter entstanden in den vergangenen zwei Tagen im Zuge des Speedcarving-Wettbewerbs auf der Sandkunst-Ausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg drei weitere imposante Sandskultpturen zum Thema „Beeindruckende Pflanzenwelt“. Anique Kuizenga aus den Niederlanden, Bouke Atema aus Deutschland und Jeroen van de Vlag aus der Schweiz traten gegeneinander an. Über Tausend Besucher gaben ihre Stimmzettel ab, um für ihre Favoritin oder ihren Favoriten zu stimmen. Mit einem knappen Vorsprung gewann Sandkünstler Bouke Atema mit seiner Mausblume aus verschiedenfarbigem Sand, Platz zwei belegte Anique Kuizenga mit ihrem Frosch auf einer Gingko-Blüte und der dritte Platz ging an Jeroen van de Vlag mit seinem Eichenspross. Foto: p