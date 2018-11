Wer hat Vorfahrt? Diese Frage bewegt an dem „Kronen-Kreuzung“ genannten Zusammentreffen der B 10 mit der Vaihinger Straße in Enzweihingen einige Autofahrer. „Es ist keine Kreuzung“, sagt Thomas Weilbacher, Leiter der Abteilung Verkehr und Bußgeld in Vaihingen. Bei Abbiegeverkehr aus den zwei versetzten Einmündungen der Vaihinger Straße auf die Bundesstraße habe somit derjenige Vorfahrt, der zuerst auf der B 10 ist. Foto: Rücker