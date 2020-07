Wisst Ihr schon, wie es nach dem Abitur weitergehen soll? Unsere YENZ-Redakteurin Sophie Deuerlein aus

Enzweihingen hat sich für einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst entschieden. Auf der jungen Seite der VKZ Young@ENZ erzählt Sophie in Wort und vor allem in Bildern von ihrem wahrlich abenteuerlichen Einsatzort in einem faszinierenden Land: Kirgisistan. Hier geht’s zur Ausgabe …