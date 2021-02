Klaus-Dieter Berner aus Vaihingen wollte Autosattler werden und zu Porsche gehen. Doch sein Zivildienst beim DRK änderte alles: Heute lebt der 42-Jährige in Oldenburg und ist Notfallsanitäter in der Offshore-Luftrettung. An, in und über Nord- und Ostsee rettet und versorgt er Mitarbeiter von riesigen Windparks im Meer. Berner und seine Kollegen sind aber auch auf Schiffen und an Land im Einsatz. Impressionen ihrer Arbeit: