St. Antonius Vaihingen spendet an Lebensweg Schützingen

Vaihingen (bro). Über eine Spende der katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius in Höhe von 6000 Euro kann sich die Familienherberge Lebensweg in Schützingen freuen. Am Dienstag wurde dazu ein symbolischer Spendenscheck im Pfarrbüro in Vaihingen übergeben.

Das Geld stammt aus der Kasse der Seelsorgeeinheit Vaihingen-Eberdingen, die alljährlich karitative und soziale Projekte und zwar auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene unterstützt.

Dreiviertel der jährlich ausgeschütteten Summe geht also diesmal an die Schützinger Lebensherberge, die am Dienstag von Dieter Wenzel, dem Vorsitzenden des Lebensweg-Fördervereins vertreten wurde. Wenzel nahm den Scheck aus den Händen von Dr. Helmut Weisschuh vom Kirchengemeinderat St-Antonius sowie Pater Antonio von der italienischen Gemeinde St. Antonio di Padova und Pfarrer Karl Böck entgegen.

Die Familienherberge Lebensweg in Schützingen schenkt Familien mit schwerstkranken Kindern eine Auszeit vom Alltag sowie Unterstützung und Entlastung, indem sie Kurzzeitwohnplätze für die ganze Familie anbietet. Betroffene haben dort die Möglichkeit, als ganze Familie zusammenzusein, als Paar gemeinsame Zeit zu verbringen oder sich ganz dem Geschwisterkind zu widmen. Das kranke Kind wird während des Aufenthaltes entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Familie von einem kompetenten Pflege-Team betreut.