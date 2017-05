In der Fußball-Kreisliga A 3 hat Schlusslicht VfR Sersheim am Sonntag mit einem 4:3-Sieg gegen den Vierten TSV Bönnigheim aufhorchen lassen. Setzt die Elf von Trainer Xhavit Halilaj im Kellerduell gegen Besigheim noch einmal zur Aufholjagd an, um in fünf Spielen doch noch den Relegationsplatz zu erreichen?

Sieg VfR Sersheim Sieg SpVgg Besigheim Unentschieden

