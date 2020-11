Drucken Sachsenheim (p). Ein Schaden in geschätzter Höhe von 350.000 Euro entstand beim Brand eines Wohngebäudes in der Bissinger Straße in Sachsenheim gestern Abend gegen 22 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer im Dachstuhl aus. Laut... »