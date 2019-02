Schüler tanzen gegen Gewalt und Unterdrückung

Von Bernhard Romanowski

Vaihingen. Dass es auf dem Schulhof nicht im Flüsterton zugeht, ist nichts Neues. Wenn aber weithin hörbar Musik erschallt und eine vielköpfige Phalanx aus Schülern sich quasi im Gleichschritt bewegt, oder es zumindest versucht, dann muss schon was Besonderes los sein. Und das war es am Donnerstagmorgen auch: Ein Flashmob auf dem Pausenhof der Schlossbergschule setzte ein Signal für mehr Gerechtigkeit.

Die Aktion mit dem Flashmob – also der Zusammenkunft einer großen Menschenmenge – auf dem Schulhof in Vaihingen stand im Rahmen der weltweiten Kampagne „One Billion rising“, die seit einigen Jahren immer am 14. Februar in über 190 Ländern stattfindet und die sich gegen Gewalt an Frauen und für mehr Gleichberechtigung einsetzt. Mittlerweile ist das Protestphänomen im Grunde inhaltlich erweitert worden und soll auch ein Zeichen gegen Rassismus; Ausbeutung und Diskriminierung aller Art sein.

Es geht also um nichts weniger als eine bessere Welt dabei, und da wollten die beiden Schlossberglehrerinnen Valerie Nasser und Anna Pucci sich nicht lumpen lassen. Auf Puccis Initiative wollten die beiden ursprünglich nach Stuttgart fahren, um dort an der Flashmob-Aktion auf dem Schlossplatz mitzumachen und mitzutanzen. Dann aber besannen sie sich ihrer Profession: Sie unterrichten derzeit beide eine achte Klasse und haben mit den Schülern unter anderem kürzlich erst die Erklärung der Menschenrechte und die Einführung des Frauenwahlrechts von vor hundert Jahren durchgenommen.

Für Anna Pucci und Valerie Nasser war schnell klar: „Da tanzen wir mit“

Was lag da also näher, als die Schützlinge mit ins Boot zu nehmen. „Sich zu erheben und zu tanzen – dieser Gedanke gefiel uns. Nach Rücksprache mit der Schulleitung und der SMV (Schülermitverantwortung) war schnell klar: Wir tanzen mit“, schildert die Lehrerin Nasser den Verlauf im Gespräch mit der VKZ. Im Sportunterricht der Achtklässler wurde eine Choreographie einstudiert. Gerne hätten Pucci und Nasser noch mehr zu dem Thema gemacht wie T-Shirts gestalten. Aber dafür blieb keine Zeit. Auch nicht dafür, die Choreographie zu dem vom Band eingespielten Song mit allen Schülern im Vorfeld zu üben.

Also agierten am Donnerstag drei Schüler, die den Bewegungsablauf kannten, auf dem Treppenabsatz ober halb des Pausenhofs am Haupteingang der Schule als Vortänzer. Alle anderen gaben sich redlich Mühe, die Schritte und Gesten im Takt der Musik nachzuvollziehen. Zuvor hatten Annika Seemüller und Sina Walter ihre Mitschüler im Beisein von Schulleiterin Kathrin Lang und der SMV-Lehrerin Susanne Bayerlein mit einer kurzen Rede auf den Anlass und das Motto eingestimmt: „Let us dance to end violence. Let us shake the earth to awareness“, hieß es da, was auf Deutsch soviel bedeutet wie „Lasst uns tanzen, um der Gewalt ein Ende zu setzen. Lasst uns die Erde aufrütteln, dass sie zu Bewusstsein kommt.“