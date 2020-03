Von Claudia Maria Rostek

Wegen des Corona-Virus sind die Menschen weitestgehend zum Daheimbleiben aufgerufen. Damit dabei keine Langeweile aufkommt, hat die Vaihinger Kreiszeitung schöne Lesegeschichten der zurückliegenden Monaten gesammelt. So kann man die Zeit daheim mit einer schönen Lektüre verbringen. Ein Überblick

Was bedeutet es, in einer Bäckerei zu arbeiten? Unser Redakteuer Michael Banholzer wollte das im Sommer 2017 wissen und hat sich als Servicekraft in Birgits’s Marktcafé in Vaihingen probiert:

Im Herbst 2014 ließ sich unsere Redakteuerin Sabine Rücker zeigen, wie in der Wäscherei und Reinigung Hohn in Oberriexingen zwischen Dampffontänen und Rollcontainern schmutzige in saubere Wäsche verwandelt wird:

Bei der Serie „Von der Rebe ins Glas“ begleiteten wir ein Jahr lang jeden Monat die Mitglieder des Arbeitskreises der Vaihinger Weinbaubetriebe. Der Höhepunkt war das Herbsten:

In der Serie „In der Geschenkeschmiede“ schauten wir den Machern von Besonderheiten, die herbstliche und weihnachtliche Märkte bereichern, über die Schulter. Ein Tag führte uns zu „Seide und mehr“:

Vergangenes Jahr feierte der Dorfladen Enzweihingen sein fünfjähriges Bestehen. Unser Redaktionsleiter sprach dazu mit dem ehrenamtlichen Geschäftsführer Wilfried Breit.

Wo landet der Verpackungsmüll nach der Abfuhr? Mit dieser Frage beschäftigte sich Ende vergangenen Jahres Redakteurin Claudia Rieger und besuchte die Suez-Sortieranlage in Ölbronn.

Wie klappt die Fahrt mit dem Stromer? Im Sommer 2017 teste unsere Redakteurin Claudia Rostek vier Wochen lang ein Elektroauto. Schon am zweiten Tag wurde das Tanken zum Problem.

Mitarbeiter der Stadtreinigung sammeln jährlich 200 Tonnen Abfall und 150 Autoreifen. Das erfuhren wir bei unserer Reportage „Saubermänner in Orange“ aus dem Jahr 2014: