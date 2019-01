Landrat ruft zu „historischer Wahl“ auf

Von Bernhard Romanowski

Ludwigsburg. „Serata Italiana“ war der Empfang diesmal überschrieben: Der europäische Gedanke und die überragende Bedeutung des friedlichen und freundschaftlichen Zusammenlebens in Europa standen im Mittelpunkt dieses „Italienischen Abends“. Der besondere Abend wurde vom Kreisjugendorchester Ludwigsburg unter der Leitung von Roland Haug musikalisch umrahmt.

Es waren zahlreiche Gäste aus der italienischen Provinz Bergamo angereist, mit der der Kreis Ludwigsburg bereits seit über 15 Jahren eine Freundschaft pflegt. Sie wurden vom Ludwigsburger Landrat in ihrer Landessprache begrüßt. Noch ein paar Jahre länger schon dürfte indessen die Freundschaft währen, die Rainer Haas mit Alberto Barzanò verbindet, der als Universitätsprofessor in Mailand tätig ist.

Barzanò ließ später in seiner Rede die Besucher an der Geschichte seiner geschichtsträchtigen Herkunft teilhaben. Sie erfuhren von seinem Ururgroßvater Baron Theodor Varnbüler, der vor 170 Jahren das Schloss Hemmingen verließ und als Offizier und Ingenieur des österreichischen Militärs nach Italien geschickt wurde, wo er, nachdem er seine Liebe in Mantua kennengelernt und geheiratet hatte, auch blieb. Barzanò beleuchtete zudem das deutsch-italienische Verhältnis, das – wie Barzanò mit Witz und Esprit und anhand entsprechender Zahlen zeigen konnte – von vielen (mitunter auch positiven) Vorurteilen und Klischees geprägt sei.

Lob vom Landrat für die Entscheidungen des Kreistags und des Aufsichtsrats der RKH-Kliniken

„Das Jahr 2018 war aus Sicht des Landkreises ein sehr gutes, weil der Kreistag die richtigen Weichenstellungen vorgenommen hat“, zeigte sich Landrat Haas in seinem Grußwort zufrieden. Die Finanzen des Landkreises seien im Lot, der Haushalt 2019 zeige eine sehr erfreuliche Entwicklung: „Zum vierten Mal in Folge konnte der Landkreis Ludwigsburg einen erheblichen Zuwachs der Steuerkraftsumme verbuchen.“ Der Kreistag habe als Kreisumlage 27,5 Prozentpunkte beschlossen. Dies gehe in Ordnung, zumal der Kreistag dem Verwaltungsvorschlag von 28 Prozentpunkten auf andere Weise gefolgt sei, indem er die Zusage gegeben habe, zur Finanzierung der Investitionen in die Kliniken Überschüsse aus den Vorjahren zu verwenden.

„Hervorzuheben ist, dass der Landkreis trotz des Abbaus der Kreditmarktdarlehen erhebliche Investitionen in den vergangenen Jahren gestemmt hat, zum Beispiel die Kreishauserweiterung oder die Investitionen in den Straßen- und Radwegebau sowie in den ÖPNV“, bilanzierte Haas. Gerade auch bei den Kliniken sei der Landkreis dank mutiger und richtungsweisender Entscheidungen des Aufsichtsrats und des Kreistags gut aufgestellt. Sehr erfreulich sei auch, dass es wieder neun Mediziner und zwei Häuser der Regionalen Kliniken Holding RKH – das Klinikum Ludwigsburg und die Orthopädische Klinik Markgröningen – in die Bestenliste des Nachrichtenmagazins „Focus“ geschafft hätten.

Auch dem Ziel, eine flächendeckende glasfaserbasierte Breitbandversorgung bis 2030 sicherzustellen, sei der Landkreis im vergangenen Jahr nähergekommen durch den Abschluss einer Absichtserklärung mit der Deutschen Telekom und durch die Unterzeichnung der Satzung des Zweckverbands. Nun stünden die Unterzeichnung einer Kooperationsrahmenvereinbarung mit der Telekom sowie die Gründung eines Zweckverbands unmittelbar bevor. Voraussichtlich ab Februar werde der Zweckverband „Kreisbreitband Ludwigsburg“ die zentrale und gemeinsame Plattform für alle Kommunen im Landkreis und deren Partner im Breitbandausbau sein.

„Die Weichenstellungen 2018 für den Landkreis waren richtig, und um wichtige Weichenstellungen geht es nicht zuletzt auch in Europa in diesem Jahr“, sagte Landrat Haas. „Die Europawahl am 26. Mai hat historische Bedeutung, weil sich Europa am Scheideweg befindet. Ich appelliere daher an die Bürgerinnen und Bürger, zur Wahl zu gehen: Europa entsteht hier, vor Ort, auf der kommunalen Ebene. Dazu gehören das Einmischen auf europäischer Ebene, aber auch gelebte Städtepartnerschaften, wie wir sie zahlreich im Landkreis Ludwigsburg haben.“

Kommunaler Sachverstand ist gefragt

Der gegenwärtige Zustand Europas, so der Landrat weiter, hänge auch damit zusammen, dass Europa zunehmend als Institution wahrgenommen werde, in der viel geredet, aber wenig gemacht werde. Europa brauche mehr Leben durch mehr Einfluss der Kommunen und Regionen auf die Politik der EU. Erst durch die kommunale Ebene werde die Politik der EU erlebbar. „Nur mit viel kommunalem Sachverstand und Pragmatismus hat Europa eine Zukunft“, stellte Haas fest. Das werde freilich nicht mit allen 28 oder 27 Mitgliedsstaaten gehen: „Deshalb brauchen wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, bei dem einige Staaten mutig vorangehen und andere später nachfolgen können. Dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten gibt es schon, es muss aber vertieft werden.“

Die Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufgreifend, „Consultations“, also Beratungen in den EU-Mitgliedstaaten zu veranstalten, werde es schon am 7. Februar eine Europa-Veranstaltung im Kreishaus mit der französischen Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, und EU-Kommissar Günther Oettinger geben, kündigte Haas an. Vor allem junge Menschen seien die Hoffnung für eine gelingende europäische Einigung. Ihnen müsse der Sinn eines geeinten Europas und der europäischen Werte vermittelt werden.

Deshalb veranstalte der Landkreis jedes Jahr unter anderem den Europawettbewerb und das Europaquiz. Haas: „Wir dürfen nicht müde werden, für Europa zu werben und seine Vorteile als eines der größten und erfolgreichsten Friedensprojekte der Geschichte immer wieder vor Augen zu führen. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass wir in einer immer globalisierteren Welt nur als ein vereintes Europa wahrgenommen und international Gewicht haben werden. Europa war und ist das zentrale Instrument für die Entwicklung des Friedens, des Wohlstands und der Zusammenarbeit – Europa ist unsere Zukunft!“