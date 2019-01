Konzerterlös für Kinder und Kultur gespendet

Von Bernhard Romanowski

Vaihingen. Wie vielfältig segensreich Musik wirken kann, wurde am Dienstag erneut im Vaihinger Weltladen unter Beweis gestellt. Dort wurde ein Spendenscheck über eine Summe von 4600 Euro übergeben, die von der Initiativgruppe Eine Welt für soziale Projekte verwendet wird. Das Geld stammt aus zwei Konzerten unter dem Titel „Lepp Live“, mit denen die Schwestern Agnes und Stephanie mit ihrem Vater Gunter als Familientrio Lepp am 16. und 17. November vergangenen Jahres mit ihren Eigenkompositionen in der Vaihinger Peterskirche für ein ausverkauftes Haus gesorgt hatten.

Gunter Lepp und seine Tochter Stephanie übergaben gestern nun den Scheck an Viola Sternberger und Anette Leitz von der Initiativgruppe Eine Welt, deren Team bei den Konzerten für die Bewirtung verantwortlich gezeichnet hatte. Der Erlös hieraus wird ebenso einem guten Zweck zufließen. Ebenfalls mit von der Partie bei der Scheckübergabe war Julia Dorda, die für die Betreuung der besagten Konzerte im Rahmen des städtischen Kulturprogramms zuständig ist. Der Erlös aus den beiden erfolgreichen Veranstaltungen geht jeweils zur Hälfte an die Kalashray-Foundation des indischen Musikers Dinesh Mishra, der sich für die deutsch-indischen Kulturaustausch engagiert, und an das Projekt „Kranich – AIDS in Afrika“, das sich um Kinder in Uganda kümmert, deren Eltern an der Immunschwächekrankheit infolge des HI-Virus gestorben sind.

Im Mai 2020 könnte es wieder musikalische Veranstaltungen mit der Familie geben, so ließen die Akteure im Weltladen durchblicken.