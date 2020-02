Kein Corona-Fall in Kliniken im Kreis Ludwigsburg

Von Claudia Rieger

In den Krankenhäusern im Landkreis Ludwigsburg gibt es bislang, Stand Dienstagabend, keinen Fall einer Coronavirus-Infektion. Kliniken und Gesundheitsamt haben Vorbereitungen für den Ernstfall getroffen – und raten zu realistischer Einschätzung statt Panik.

Ludwigsburg. „In den RKH-Kliniken gibt es aktuell keinen Coronavirus-Fall“, sagte Alexander Tsongas, Sprecher der Regionalen Kliniken Holding (RKH) gestern auf Nachfrage. Die RKH ist Träger der Krankenhäuser im Landkreis Ludwigsburg sowie von Häusern im Enzkreis und im Kreis Karlsruhe. Sowohl die Berichterstattung, als auch ein in sozialen Medien gestreutes Gerücht über das Coronavirus hätten „zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt“, heißt es außerdem in einer Mitteilung der RKH. Täglich riefen ängstliche Bürger mit der Frage an, ob das jeweilige Krankenhaus aufgrund von Coronavirus-Fällen vorübergehend geschlossen werde oder ob man sich bei einem Besuch oder einer Behandlung anstecken können.

„Keiner der bisherigen Verdachtsfälle hat sich bestätigt“, so die Kliniken-Holding weiter. Dabei sei theoretisch jeder Mensch, der mit einem Atemwegsinfekt, Anzeichen für Fieber und grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus komme, ein Verdachtsfall. „Das könnte alles sein, zum Beispiel eine RSV-Infektion, die Grippe, Corona, eine normale Erkältung mit beginnender Lungenentzündung, ein grippeähnlicher Infekt“, zählt Sprecher Tsongas auf. Der Patient werde dann getestet und der Erreger der Erkrankung identifiziert.

Alle RKH-Kliniken versorgen wie gewohnt die Patienten, betont der Krankenhausverbund. „Wir sind auf die Grippewelle und auch eventuelle Coronavirus-Fälle gut vorbereitet“, sagt Dr. Sabine Gfrörer, Leitende Ärztin des Zentralbereichs Infektionsprävention und Hygienemanagement. Denn nicht zu vergessen sei, die Grippewelle rolle wieder; die Zahl der Influenza-Fälle nehme zu. In der Faschingssaison werde sie erfahrungsgemäß weiter steigen.

Anhand der Daten des Robert-Koch-Instituts und der Weltgesundheitsorganisation haben die Kliniken den Angaben nach eine Arbeitsanweisung für ihre Mitarbeiter erstellt, welche Schutzmaßnahmen bei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion umzusetzen sind und welche Proben zum Erregernachweis eingesandt werden müssen.

Die Maßnahmen und das entsprechende Vorgehen seien vor Ort in den Zentralen Notaufnahmen besprochen und mit Schulungsmaßnahmen begleitet worden, heißt es weiter. Sie würden nicht nur für Coronavirus-Fälle, sondern auch bei Grippe- und RSV-Infektionen gelten. Patienten würden dann gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bis sie in einem Zimmer mit Schleuse/Vorraum isoliert werden könnten. Die Mitarbeiter tragen den Angaben nach Einmalschutzkittel und Einmalhandschuhe sowie neben einer Atemschutzmaske auch einen Augenschutz.

Auch das Dezernat Gesundheit und Verbraucherschutz (Gesundheitsamt) des Landkreises Ludwigsburg sorgt für mögliche Coronavirus-Fälle vor. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten“, sagt Leiter Dr. Thomas Schönauer. Wenngleich man noch nicht auf einen Massenausbruch vorbereitet sei, noch keine Turnhallen füllen könnte, „haben wir es derzeit im Griff“. Es sei eine Internetseite mit umfänglichen Informationen für Ärzte und medizinische Einrichtungen erstellt worden, die kurz und einprägsam Informationen zum Virus selbst, zu dessen Ausbreitung, zur Verdachtsabklärung, zu Schutzmaßnahmen, zur Probenahme und zur Meldepflicht beinhalte. „Wir haben alle Ärzte im Kreis verständigt, dass sie dort nachschauen können“, berichtet Schönauer.

In der Kreisverwaltung sind den Angaben nach außerdem die Vorräte an Schutzanzügen, Masken und weiterer Ausrüstung überprüft und wo nötig erneuert worden. Auch stehe man mit den Kliniken im Kreis in Kontakt und habe abgesprochen, wie mit Verdachtsfällen umzugehen sei, sagt der Dezernatsleiter. Demnach würden Menschen, die keinen schweren Verlauf einer Atemwegsinfektion zeigten, zunächst an den Hausarzt verwiesen. Wer schwer erkrankt sei, werde im Krankenhaus behandelt mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen. Schönauer: „Im Einzelfall gehen wir auch selbst zu Patienten heim und nehmen eine Probe.“

Der Dezernatsleiter wie der Klinikensprecher rät beim Thema Coronavirus zu einer realistischen Einschätzung anstatt Panikmache. Verwiesen wird auf bekannte Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen und gegebenenfalls -desinfizieren sowie in die Armbeuge husten/niesen.

Unter der Telefonnummer 0 71 41 /14 46 94 00 hat das Gesundheitsdezernat im Landratsamt Ludwigsburg eine Hotline zum Corona-Virus eingerichtet. Dort können sich während der Dienstzeiten alle Bürger des Kreises zur aktuellen Lage informieren. Informationen gibt es auch im Internet: www.landkreis-ludwigsburg.de/de/gesundheit-veterinaerwesen/gesundheit/neues-zu-coronaviren.