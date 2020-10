In Vaihingen wird die Schnellfahrstrecke symbolisch eröffnet

Morgen geht die Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart wieder in Betrieb. In 205 Tagen wurde die 99 Kilometer lange Strecke für 183 Millionen Euro komplett erneuert. Heute wurde sie in Vaihingen symbolisch eröffnet.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann, der parlamentarische Staatssekretär und Abgeordnete des Wahlkreises Ludwigsburg Steffen Bilger sowie Thorsten Krenz, DB-Konzernbevollmächtigte für Baden-Württemberg, zerschnitten dafür das symbolische Band. Für Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch und andere gab es als Erinnerung ein original Schienenstück der alten Gleise – rausgesägt und poliert.

„Die Belastung war während der sechs Monate Bauzeit nicht gering. Da ist einem bewusst geworden, wie es vor 30 Jahren ohne Schnellbahnstrecke war“, sagte Hermann.

Ab morgen können Fahrgäste wieder in 37 Minuten von Stuttgart nach Mannheim fahren.

