Förster freut sich über Fachpublikum

Von Bernhard Romanowski

Sersheim. Zufriedene Gesichter waren das Resultat der Brennholzversteigerung, die am Mittwochnachmittag rund 60 Besucher zur Sersheimer Waldhütte am Glattbacher Weg lockte. „Es war gutes Fachpublikum da, es wurde gut geboten“, resümierte denn auch Revierförster Hartmut Flunkert die Veranstaltung. Ihm zur Seite standen der Bürgermeister sowie der stellvertretende Kämmerer der Gemeinde Sersheim, Jürgen Scholz und Kai Uwe Lang. Der Schultes hatte naturgemäß mit Stock in der Hand das Sagen und sorgte für einen gerechten Bietwettbewerb, der Kämmerer notierte alles fein säuberlich im Auktionsbuch.

Entspannte Atmosphäre und unkomplizierter Zahlungsverkehr

Flankiert wurde die Versteigerung von einem Stand mit Glühwein und Roter Wurst vom Grill, so dass niemand vor Hunger oder Durst ein falsches Gebot abgab. Es lag aber nicht am würzig-duftenden Getränk, dass durchweg gute Laune herrschte und gerne auch gescherzt wurde, sondern an der sympathischen Grundhaltung aller Beteiligten. So fanden am Mittwoch 35 Festmeter als sogenanntes Brennholz lang – also nicht auf handliche Länge geschnittene Stämme – ihren Abnehmer.

Zudem kam ein knappes Dutzend Astholzpolter und Flächenlose unter den Hammer, die insgesamt eine Holzmenge von rund 45 Festmetern ausmachen. Zwei Astholzpolter blieben unverkauft übrig. Förster Flunkert geht aber davon aus, dass sie im Nachverkauf einen Abnehmer finden, wie er im Gespräch mit der VKZ erzählte. Auch Bürgermeister Scholz signalisierte dieser Zeitung, dass er mit dem Versteigerungsergebnis zufrieden sei.

Die meisten Angebote umfassten Holz der Baumarten Eiche, gefolgt von Buche und Esche aus den Sersheimer Waldungen Merzentalwäldle und Reutwäldle. Der durchschnittliche Anschlagspreis pro Festmeter liegt kreisweit im Landkreis Ludwigsburg bei 59 Euro pro Festmeter. In Sersheim wurden durchschnittlich 68 Euro erzielt.

Im Anschluss an die Auktion ging es für die Bieter ins Waldhüttle, wo die Formalien geklärt wurden. In Sersheim hält man sich nicht mit Bargeldzählen oder Rechnungsschreiben auf, hier wird das Geld für das ersteigerte Holz gleich vom Konto der Bieter abgebucht und dem Gemeindesäckel gutgeschrieben. Sobald das Geld auf dem Gemeindekonto ist, dürfen die Bieter auch schon loslegen und ihr Holz aus dem Wald schaffen.

Die nächste Brennholzversteigerung des regionalen Forstbezirks findet am Montag (25. Februar) um 19 Uhr im Dachgeschoss der Verwaltungsstelle in Enzweihinghen statt. Weitere Informationen dazu findet man auf der städtischen Homepage unter www.vaihingen.de.