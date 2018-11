Die Jugend des Hockeyvereins Club an der Enz stimmt sich beim weihnachtlichen Verpacken der kreativen Werke auf die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Vaihingen am 1. Dezember ein. Neben Papiersternen, Betoniertem und Drahtengel können sich die Besucher des Weihnachtsmarktes kulinarisch auf Pizzabrötchen (auch vegetarisch), Glühwein und Punsch freuen. Foto: p