Corona: Aktuelle Entwicklungen

Zahlen im Überblick

Bestätigte Coronafälle im Kreis Ludwigsburg (Stand 29. März): 682

Bestätigte Coronafälle im Enzkreis und der Stadt Pforzheim (Stand 29. März): 121

Die Pandemie in Bildern

Ausgewählte Berichte



Die gesamte Lokal-Berichterstattung zur Corona-Krise finden Sie im Menü unter dem Stichwort Corona-Pandemie. Hier ausgewählte Texte zur aktuellen Lage:

In Corona-Zeiten haben es die Zahnärzte und ihre Mitarbeiter nicht leicht: Sie arbeiten sozusagen in der Gefahrenzone, da sich das Sars-Cov-2-Virus im Rachenraum vermehrt. Die Zahnbehandlung ist dennoch gesichert.

Auf dem Lerncampus Buckenberg in Pforzheim ist am Mittwoch ein Drive-In-Testzentrum in Betrieb gegangen. Corona-Tests werden hier nach Termin direkt am Auto durchgeführt.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind seit Montag Zusammenkünfte im öffentlichen Raum noch stärker reglementiert. Die Polizei im Landkreis Ludwigsburg kontrolliert die Vorgaben.

In Vaihingen arbeiten die Erzieher nun von zu Hause aus. Statt Türmchen zu bauen, erstellen sie Konzepte.

Fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberriexingen sind am Coronavirus erkrankt. Bürgermeister Frank Wittendorfer will den Krankheitsverlauf aber nicht verharmlosen: „Da sind gestandene Feuerwehrleute teilweise richtig flach gelegen.“

Gottesdienste ohne Besucher: Die evangelische Kirchengemeinde Sersheim überträgt ihre Gottesdienste live auf Youtube.

Die Pandemie hat den Alltag in und um Vaihingen binnen weniger Tage auf den Kopf gestellt. Ein Überblick von Ende Februar bis Mitte März.

Die RKH-Kliniken suchen dringend Pflegepersonal und Ärzte a.D. als vorübergehende Aushilfskräfte für den Corona-Notfall.

Der Landkreis Ludwigsburg hat den ersten Corona-Fall: Ein Mann aus Bennigheim befindet sich in häuslicher Quarantäne.