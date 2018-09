Carolin Klöckner holt die Krone

Es ist geschafft. Carolin Klöckner hat den deutschen Weinthron erobert und die Herzen von Jury und Fans gleich mit: Zum ersten Mal nach 32 Jahren geht der Titel der Deutschen Weinkönigin damit endlich wieder nach Württemberg, oder genauer gesagt: Nach Vaihingen an der Enz.

Von Stefan Friedrich

Neustadt/Vaihingen. Im Nachhinein ist man ja fast geneigt zu sagen: Es konnte an diesem denkwürdigen Freitagabend eigentlich gar nicht schiefgehen. Schließlich war mit der ehemaligen Deutschen Weinkönigin und amtierenden Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner eine Frau gleichen Nachnamens zu Gast, die weiß, wie es ist, die Krone zu tragen. Offenkundig war das ein besonders gutes Omen für die Gündelbacherin Carolin Klöckner, die zum ersten Mal nach 32 Jahren den Titel der Deutschen Weinkönigin wieder nach Württemberg geholt und damit nicht nur auf der linken Empore im Neustadter Saalbau eine Welle der Euphorie ausgelöst hat. Dort hatte eine rund 50-köpfige Delegation aus Vaihingen über zwei Stunden lang mitgefiebert und Klöckner immer wieder lautstark unterstützt.

Unter ihnen war auch Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch, der nach der Wahl, wie eigentlich alle Vaihinger Gäste an diesem Abend, voller Stolz übers ganze Gesicht strahlte: „Das ist nicht mehr zu toppen. Wir freuen uns riesig mit ihr.“ Der mitgereiste grüne Landtagsabgeordnete Dr. Markus Rösler sprach von einer „Leistung, die auch mich persönlich begeistert hat“. Diese Begeisterung konnten auch die Zuschauer am Fernseher spüren: Die Anspannung war groß, als kurz nach 22 Uhr die drei Finalistinnen genannt werden sollten. Klöckners Name fiel als letzter. Ein erstes Mal jagte da ein lautstarker Jubelsturm durch den Saal, unterlegt mit Ratschengeräusch durch die begeisterte Unterstützergruppe aus Vaihingen. Der erste Schritt war getan. Ein letztes Spiel noch, dann war es soweit.

„Es handelt sich nur noch um wenige Augenblicke, dann werden wir wissen, wer die Jubiläumsweinkönigin ist in einem grandiosen Jahrgang“, machte es SWR-Moderator Holger Wienpahl noch einmal spannend . Ein Herzschlag-Finale mit drei Kandidatinnen, die alle reelle Chancen auf den Titel hatten. Dann betrat die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, Monika Reule, mit einem goldenen Umschlag die Bühne. Als Klöckners Name fiel und diese damit offiziell den Titel „Deutsche Weinkönigin 2018“ tragen durfte, gab es kein Halten mehr und alle Dämme brachen, während sich Klöckner und ihre beiden Weinprinzessinnen Klara Zehnder (Franken) und Inga Storck (Pfalz) unten auf der Bühne in den Armen lagen.

Es war der Höhepunkt eines langen Abends, der hier und da auch Geduld erfordert hatte. Schon am frühen Nachmittag war der Bus mit der Vaihinger Delegation auf den Weg nach nach Neustadt an der Weinstraße gestartet. Eigentlich hätte er direkt beim Saalbau parken sollen; anders als beim Vorentscheid letzte Woche kam am Freitag jedoch ein Rummelplatz inklusive Partybühne des Radiosenders RPR1 direkt vor dem Saalbau dazwischen.

Doch auch dafür fand sich eine Lösung: Der Busfahrer ließ seine Fahrgäste einfach aussteigen und suchte sich etwas abseits gelegen einen Parkplatz. Über die Freitreppe, vorbei an Polizei, Security und Einlasskontrolle ging es dann rein ins proppenvolle Foyer. Die Türen zum Saal waren da noch verschlossen, die Geräuschkulisse entsprechend hoch.

Fast alle Anwärterinnen auf die Krone – diese bereiteten sich zeitgleich hinter der Bühne auf den Abend vor – hatten schließlich ihre Unterstützer dabei, die sich lauthals bemerkbar machten. Schon da war die Stimmung unter den Vaihingern gut, gelöst und zuversichtlich. Und natürlich auch voll gebannter Vorfreude auf diesen mehrstündigen Abend, der übrigens nur teilweise im Fernsehen zu sehen war. Das offizielle Programm mit Grußworten und Warm-up begann bereits 45 Minuten vor der eigentlichen Live-Sendung.

Da hatte sich unter anderem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu Wort gemeldet und betont, was das Amt der Deutschen Weinkönigin auszeichnet: „Weit über 200 Termine in der ganzen Welt. Unterwegs sein, um für den Deutschen Wein die Tür zu öffnen. Und das nicht nur reduziert auf eine charmante Art.“ Apropos charmant: den charmantesten Versprecher des Abends lieferte sie da gleich mit: „Deshalb möchte ich mich bedanken bei allen Kandidatinnen und Kandidaten“– kurze Pause und dann Klöckners Korrektur mit einem Lachen: „Ach, nee, Kandidaten haben wir ja keine.“ Bei den sechs starken, klugen und sympathischen Finalistinnen war das auch nicht nötig. Allen sechs gelang es während der zweistündigen Wahl, Wissen, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz zu vereinen, wenn Moderator Wienpahl sie zu den einzelnen Herausforderungen auf die Bühne bat.

Zunächst galt es, eine MAZ, also einen vorproduzierten Filmbeitrag, über sich selbst live zu kommentieren. Klöckner erzählte souverän von ihrem Studium an der Uni Hohenheim und warum Weinbau ein spannendes Thema ist, von ihrer großen „Multi-Kulti-Familie“ und dem Streichelzoo, von den Steillagen am Schloss Kaltenstein und von Armin Nonnenmacher als ihrer ersten Anlaufstelle in Fragen zum Thema Wein. „Perfektes Timing“ lobte da auch der Moderator sichtlich beeindruckt. Bei der Blindverkostung konnte Klöckner den Wein zwar nicht richtig zuordnen, aber Schwamm drüber. Denn bei der Herausforderung Sprache war sie wieder unfassbar souverän. Sieben von neun Begriffen in finnischer Sprache, die sie erst kurz vor der Show erfahren hatte, brachte sie gekonnt in einem Vortrag unter. „Wahnsinn“, entfuhr es da selbst dem Moderator, und der Saal tobte. Bei „Sag die Wahrheit“ schließlich präsentierte sie sich erneut aufmerksam und kombinierte klug. Besser kann man das nicht machen. Die Entscheidung der Jury war insofern also nur konsequent und richtig.

Und: Sie ist auch aus kommunaler Sicht ein Höhepunkt. In Vaihingen schlägt aktuell – und anders kann man das ja gar nicht sagen – das Herz des Deutschen Weinbaus. Übrigens nicht erst seit diesem Wochenende. Den Grundstein hatte Mara Walz schon vor zwei Jahren gelegt. Mit ihr und Carolin Klöckner hat Vaihingen nun zwei württembergische Weinköniginnen hervorgebracht; eine deutsche Weinprinzessin und jetzt gab es noch die Weinkrone oben drauf. „Was da in den letzten Jahren bei uns passiert ist, das ist so gigantisch“, war OB Maisch voll des Lobes.

Für den Landtagsabgeordenten Rösler bieten sich durch den Wahlsieg Klöckners „neue Chancen im Tourismus mit Bezug zu Wein, Landschaft und speziell unseren Terrassen-Steillagen mit ihren vielen, für den Naturschutz wichtigen Trockenmauern“. Die Stadt wird dies alles noch gesondert würdigen. Nachdem Klöckner am Samstag bereits in Gündelbach herzlich empfangen wurde, wird es zeitnah einen Empfang geben, den die Stadt Vaihingen und der Württembergische Weinbauverband gemeinsam organisieren werden. „So schnell wie möglich“ soll dieser stattfinden, war zu hören. Nach einem Termin werde bereits gesucht. Klöckner wird sich dann erneut ins Goldene Buch eintragen dürfen.