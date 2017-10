Brand in der Vaihinger Friedrichstraße

Vaihingen (sr). Neun Feuerwehrfahrzeuge, zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen – und zum Glück ein glimpflicher Ausgang, das ist die Bilanz eines Brandes in einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft heute Nachmittag in der Friedrichstraße in Vaihingen. Laut Einsatzleiter Thomas Korz ist die Brandursache noch unbekannt, gebrannt habe ein Herd. Verletzt wurde niemand, der Brand sei noch vor Eintreffen der Feuerwehr weitgehend gelöscht gewesen. Ob die Flüchtlinge heute wieder einziehen können oder eine Ersatzunterkunft organisiert werden muss, war noch nicht klar.