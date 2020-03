Besuchsstopp und Trauerfeiern im Freien

Von Sabine Rücker und Michael Banholzer

Vaihingen. Das Coronavirus legt fast ganz Deutschland lahm. Dennoch muss in vielen Bereichen die Arbeit auf die eine oder andere Weise weitergehen. Eltern, Behörden und soziale Einrichtungen versuchen auf verschiedenen Wegen, der Krise Herr zu werden.

An der Kita Schneggaheisle in Aurich herrscht am frühen Morgen normalerweise reger Bringverkehr. Doch gestern Morgen ist der Vorplatz nahezu verwaist. Nadine Schlichenmaier hat ihren zweijährigen Sohn in die Krippe gebracht und stellt gegen 8 Uhr fest, dass momentan wohl mehr Betreuer in der Einrichtung sind als Kinder. Zu den heutigen Kita-Schließungen sagt die Auricherin: „Ich habe es in den Nachrichten verfolgt und inständig gehofft, dass es bei uns niemals passiert.“ Schlichenmaier arbeitet in der Unterstützung des Qualitätsmanagements bei einem Mittelständler, der Messungen zum Reinheitsgehalt von Flüssigkeiten anbietet. Am Freitag habe sie mit dem Abteilungsleiter gesprochen, „jetzt muss ich ihm noch nähere Details liefern“, sagt sie. Die Großeltern wolle man aus gesundheitlichen Gründen wenn irgend möglich so wenig wie möglich für die Betreuung in Anspruch nehmen. Gibt es einen Plan B? „Nein“, sagt die Kita-Mutter. Bei ihren Kollegen seien beide Elternteile berufstätig, „deshalb ist es jetzt knifflig“.

Die Mutter einer Fünfjährigen berichtet, dass die Betreuung nun auch gegenseitig von den Müttern übernommen werde, wenn beispielsweise an unterschiedlichen Tagen gearbeitet wird. Auch ältere Schulkinder, die nun schulfrei hätten, böten sich als Betreuungskraft an.

Auch an den Schulen bleiben ab heute die Türen für die Schüler geschlossen. Die Landesregierung hatte am Freitag beschlossen, Kitas und Schulen bis einschließlich 19. April zu schließen (wir haben berichtet). Sophie Franke startete gestern – am „letzten Schultag“ – morgens mit dem Fahrrad in Aurich Richtung Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen. Auf die Frage, wie sie die Schulschließung findet, meint die 15-Jährige: „Für die Eltern ist es, denke ich, nicht so gut. Für mich zum Lernen finde ich es gut.“ Die Schüler bekommen über Internet Aufgaben, und dann könne man sich das Lernen freier einteilen. „Ich freue mich schon auf die schulfreie Zeit“, lässt die Gymnasiastin noch wissen und tritt in die Pedale. Rainer Geppert, stellvertretender Schulleiter des FAG, stellte gestern am frühen Nachmittag im nahezu verwaisten Schulgebäude fest: „Es fühlt sich extrem ungewöhnlich an.“ Schon in einem Newsletter zur Schließung hatte er geschrieben: „Irgendwie klingt eine dreiwöchige Schließung der Schule wie die Erfüllung aller Schülerträume. Irgendwie fühlt es sich aber ganz anders an …“ Die Schüler sind weg, doch die Verwaltung und auch er bleiben in der kommenden Zeit. „Wir haben den Tag genutzt, um Kommunikationswege aufzubauen, sodass die Lehrer ihre Schüler erreichen können und umgekehrt.“ Es handle sich jetzt um unterrichtsfreie Zeit, aber keine Corona-Ferien. Die Schließung diene nicht der Erholung, wie bei den Ferien, sondern der Minimierung von Kontakten. Es brauche jetzt Dinge, die den Tag struktieren. Wie viele Eltern befänden sich nun auch die Schüler sozusagen im HomeOffice. „Für Lehrkräfte besteht weiterhin Dienstpflicht, die von zuhause zu verrichten ist. Sie bereiten Lern- und Unterrichtsmaterialien vor. Die Schüler werden von ihren Lehrkräften weiter unterstützt, möglich sind hier alle Kommunikationswege“, berichtet das Staatliche Schulamt Ludwigsburg auf Nachfrage. Bezüglich der Notfallbetreuung erheben die Schulen – in der Regel in Absprache mit dem Schulträger – aktuell den Bedarf. „Rückmeldungen hierzu liegen uns noch nicht vor. Deshalb kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt hierzu auch noch keine Angaben machen“, so Amtsleiter Hubert Haaga. Auf der Seite des Kultusminiseriums unter km-bw.de gibt es auf der Startseite den Link zu einem ausführlichen Frage-Antwort-Katalog zum Thema Schul- und Kitaschließungen.

Rigoroser als von der Landesregierung angeordnet, wurde in Oberriexingen verfahren. Unter anderem wurde die Schule und wurden die städtischen Kindertageseinrichtungen gestern schon nicht mehr geöffnet (wir haben berichtet, siehe auch Spalte links). „Wir haben einen kleinen Ort, mit vielen, vielen Familien und wir haben es als unsere Pflicht angesehen, sofort zu reagieren und nicht noch ein, zwei Tage ins Land gehen zu lassen“, sagt Bürgermeister Frank Wittendorfer. Am Samstagnachmittag hatte er unter anderem per Facebook über den ersten Coronavirus-Fall in der kleinsten Stadt im Landkreis Ludwigsburg informiert. Stand gestern Mittag waren es zwei Fälle. Es handle sich um erwachsene Personen. Aber da Kinder Träger ohne Symptome sein können, wolle man die Infektionskette so reduzieren. „Es war sinnvoll, das so zu tun“, resümiert Wittendorfer gestern. Die Stadt arbeite an einem Konzept zur häuslichen Nachbarschaftshilfe oder Einkaufshilfe, hieß es in dem Beitrag auf Facebook am Samstag. Gleich als das veröffentlicht gewesen sei, hätten sich schon zehn Bürger per E-Mail gemeldet, die helfen wollen, sagt der Verwaltungschef. „Am besten ist es, wenn die Leute sich bei mir per E-Mail unter wittendorfer@oberriexingen.de melden“, sagt er.

Bei der Stadtverwaltung Vaihingen laufen noch die Planungen für die nächsten Wochen. Aktuell versuche man, die Bedarfe von Mitarbeitern zu erheben, die auf eine Kinderbetreuung angewiesen seien, teilt Hauptamtsleiterin Jutta Kremer-Weig mit. Erst wenn das geklärt sei, könnten weitere Maßnahmen wie etwa Home-Office für ältere Mitarbeiter ins Auge gefasst werden. Klar sei aber, dass für jeden städtischen Mitarbeiter grundsätzlich die Dienstpflicht bestehe – auch für das Kindergartenpersonal. Dieses wird nicht nur für die angedachte Notbetreuung benötigt. Für den zunächst ins Auge gefassten Zeithorizont bis Ostern seien für die Betreuungskräfte zudem prinizipiell noch genügend administrative Aufgaben vorhanden – etwa die Erarbeitung pädagogischer Konzepte oder Elterngespräche.

Die Stadtbibliothek und die Stadtteilbüchereien sind ab heute ebenfalls geschlossen. Die Leihfristen für entliehene Medien werden bis zum 30. April automatisch verlängert, teilt die Stadtverwaltung mit.

In direkten Kontakt mit vielen älteren Menschen kommen naturgemäß die Mitarbeiter der Vaihinger Sozialstation. Bislang sei das Team noch zu 100 Prozent einsatzfähig, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Martina Fischer. Allerdings seien alle Ereignisse, bei denen mehr als zwei Personen zusammenkommen, abgesagt worden. Die „Leistung am Menschen“ sei weiterhin möglich. Dafür habe die Sozialstation auch ausreichende Vorräte an Desinfektionsmitteln und Einweghandschuhen.

Geschäftsführer Frank Kontermann werde allerdings eine Prioritätenliste erarbeiten – für den Fall, dass Leistungen eingeschränkt werden müssen. Haushaltsnahe Dienstleistungen seien da beispielsweise die ersten Leistungen, die gestrichen würden, erklärt Fischer. Möglich, dass es hierbei zunächst zu einer Minderung in der Frequenz komme – also dass die Mitarbeiter nur noch jeden zweiten Tag statt täglich vorbeikommen. Es komme aber auch schon vor, dass die Kunden selbst weniger Leistungen nachfragten, berichtet Fischer. Das Anziehen von Stützstrümpfen beispielsweise wollten die Verwandten inzwischen oftmals wieder selbst übernehmen. Grundsätzlich sei das ja durchaus erfreulich. Frank Kontermann betont aber auch, dass abgesehen von solchen nötigen Hilfestellungen die Besuche bei den Großeltern derzeit lieber eingeschränkt werden sollten. Wie die Entwicklung in den nächsten Wochen verlaufen werde, sei kaum vorherzusehen. Aber, so der Chef der Sozialstation: „Wir bereiten uns vor auf geänderte Szenarien.“

Für den Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen kann Dekan Reiner Zeyher aus Vaihingen melden, dass es eine ökumenische Absprache mit den Katholiken gegeben habe, „natürlich unter der Maßgabe der landeskirchlichen Vorgaben und der Vorgaben der Diözese“. Trauerfeiern werden demnach ab sofort bis auf Weiteres „nur noch im Freien gehalten“, so Zeyher. Es gibt folglich keine Trauerfeiern mehr in der Aussegnungshalle oder Friedhofskapelle. „Im Trauergespräch werden die Angehörigen gebeten, die Trauerfeier im möglichst kleinen Rahmen abzuhalten“, so der Dekan weiter. Die Bestatter bekämen die Empfehlung, einheitlich vorzugehen. Die Trauergespräche werden am Telefon stattfinden, so Zeyher weiter. Ob Ostergottesdienste oder Konfirmationen stattfinden, entscheide sich am Fortgang der Pandemie. Die Konfirmationen und Jubelkonfirmationen vor Ostern fallen jedoch auf jeden Fall aus, sagt der Dekan.

Auch Gottesdienste fallen bis auf Weiteres aus. Die Homepages der Kirchengemeinden würden hier aber auch informieren, und manche Kirchengemeinden wie Sersheim bietet einen Livestream auf Youtube an (siehe Lokalseite 2). Natürlich seien die Pfarrer nach wie vor sieben Tage die Woche für seelsorgerliche Gespräche ansprechbar. Hierfür solle telefonisch Kontakt mit den zuständigen Pfarrämtern aufgenommen werden, Anrufbeantworter würden regelmäßig abgehört. „Wir sind immer für die Menschen da“, sagt Dekan Zeyher.

Gestern gab es für Angehörige und Bewohner der Pflegeheime der evangelischen Heimstiftung unter anderem in Vaihingen, Sersheim und Hochdorf eine drastische Änderung. Von eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten ist die Regelung in ein generelles Besuchsverbot geändert worden. Innerhalb der Heimstiftung habe man auf das von mehreren Ordnungsämtern in Baden-Württemberg verhängte grundsätzliche Besuchsverbot reagiert, erklärt Martin Bofinger, Hausdirektor des Karl-Gerok-Stifts in Vaihingen. Gestern habe die Zentrale in Stuttgart entschieden, dass ab sofort ein generelles Besuchsverbot in allen Einrichtungen gelte. Nähere Informationen gibt es auf den Homepages der Einrichtungen. „Das ist für alle schon eine neue Herausforderung“, räumt der Vaihinger Hausdirektor ein. Die Bewohner seien noch relativ ruhig. „Die allermeisten Angehörigen haben Verständnis für die Maßnahme, dafür sind wir dankbar“, sagt Bofinger. Die Bewohner sollten im Haus bleiben und auch dafür hätten die meisten Verständnis.

Laut Landratsamt Ludwigsburg gibt es Stand 18 Uhr gestern Abend im Kreis 89 bestätigte Corona-Fälle.