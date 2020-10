Besucherstopp in den RKH-Kliniken im Landkreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (p). Die RKH Kliniken reagieren auf die steigenden Covid-19-Zahlen im Landkreis Ludwigsburg mit einem generellen Besucherstopp. „Da im Landkreis Ludwigsburg die Inzidenz den kritischen Schwellenwert von 50 überschritten hat, müssen wir zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter alles tun, um die Infektionsgefahr in unseren Krankenhäusern so gering wie möglich zu halten“, begründete RKH Kliniken-Geschäftsführer Professor Dr. Jörg Martin die Entscheidung. Betroffen sind das Klinikum Ludwigsburg, das Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen und die Orthopädische Klinik Markgröningen. Der Besucherstopp wird wieder aufgehoben, sobald der Inzidenzwert von 50 wieder unterschritten wird. Wie schon bei der ersten Covid-19-Infektionswelle im Frühjahr wird der generelle Besucherstopp mit Augenmaß durchgesetzt und Ausnahmen gemacht. Angehörige können zum Beispiel einen Patienten besuchen, der im Sterben oder auf der Palliativstation liegt, Väter oder Begleitpersonen bei der Geburt dabei sein und die entbundene Partnerin mit Kind in gewissen Zeitfenstern besuchen, Patienten der Notaufnahmen, kranke Kinder oder ältere, gebrechliche oder demente Patienten von einer Person begleitet werden. Notfallversorgung findet vollumfänglich statt, geplante Operationen zurzeit auch.