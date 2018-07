Bagger beschädigt Gasleitung in Vaihingen

Vaihingen (bro). Bei Bauarbeiten in der Heilbronner Straße in Vaihingen wurde am frühen Montagnachmittag die unterirdische Gasleitung durch einen Bagger beschädigt. Die Gefahrenzone im Bereich der Polizeiwache Vaihingen wurde von den Ordnungshütern abgesperrt.

Die Vaihinger Feuerwehr machte sich sofort daran, mittels Schläuchen eine Wasserversorgung zu gewährleisten für den Fall, dass sich austretendes Gas entzündet und ein Löschangriff seitens der Brandbekämpfer notwendig würde. In der Grabenstraße reihte sich nach der Sperrung ein Schulbus hinter dem nächsten.

Wann der Schaden behoben sein und die Sperrung wieder aufgehoben wird, ist zum, jetzigen Zeitpunkt noch unklar.