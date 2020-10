Alt-Landrat Dr. Ulrich Hartmann im Alter von 89 Jahren verstorben

Ludwigsburg (red). Insgesamt 28 Jahre stand Dr. Ulrich Hartmann an der Spitze des Landkreises Ludwigsburg. Jetzt ist der parteilose Jurist, der am 20. Dezember 90 Jahre alt geworden wäre, nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Im Jahre 1967 wurde der damalige Kornwestheimer Bürgermeister Ulrich Hartmann in Ludwigsburg mit gerade mal 36 Jahren zum jüngsten Landrat von Baden-Württemberg gewählt. Bis 1996 arbeitete er im Kreishaus, galt als dominierende Persönlichkeit, hochgebildet, ein Charmeur der alten Schule.

Seit 1973 bewohnte Hartmann das einstige Höpfigheimer Wasserschlösschen als Mieter der Stadt Steinheim. Er fühlte sich dabei nicht als Schlossherr, sondern als Kastellan, „und das heißt Diener“, wie er bei der Feier zu seinem 80. Geburtstag, die allerdings erst im Januar des Jahres 2011 stattfand, betonte. Sein Nachfolger im Amt, Dr. Rainer Haas, bezeichnete Hartmann damals als einen „großen und begeisterten Europäer“. Und der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel verlieh Ulrich Hartmann bei dieser Gelegenheit das Bundesverdienstkreuz. Er attestierte Hartmann ein Herz für den sozialen Bereich. Er sei eine eigenständige Persönlichkeit, kompetent in der Sache, geistreich, belesen und geschichtskundig. „Es macht Freude, sich mit Ihnen zu unterhalten“, sagte Teufel.

Engagiert hat sich Ulrich Hartmann als Ludwigsburger Kreischef auch bei den Partnerschaften des Landkreises. So schloss Ludwigsburg unter seiner Ägide unter anderem die Freundschaft mit dem nördlichen Galiläa in Israel.