Wolfsriss in Sersheim ist bestätigt

Es war also doch ein Wolf, der die Ziege Cindy in Sersheim auf dem Gewissen hat. In einer Pressemitteilung bestätigte nun das baden-württembergische Umweltministerium diesen Verdacht, der Mitte Januar in Sersheim aufgekommen war. Dort war eine Ziege mit schweren Verletzungen im Bauch- und Brustbereich in der Nähe vom Reutwäldle gefunden worden.

Das Umweltministerium teilt dazu mit: „Durch die Analyse genetischer Spuren an einer gerissenen Ziege in der Nähe von Sersheim hat das Senckenberg-Institut in Gelnhausen die Existenz eines zweiten Wolfs in Baden-Württemberg nachgewiesen.“ Kurz vor dem Ziegenfund in Sersheim war ein Wolf in Korntal-Münchingen von einem Schwieberdinger Ehepaar mit der Videokamera gefilmt worden. Diese Wolfssichtung beziehungsweise die Echtheit des Videos haben offizielle Stellen bereits vor knapp zwei Wochen bestätigt.

Welches Geschlecht dieser zweite Wolf hat und aus welchem Rudel genau er kommt, lässt sich derzeit noch nicht sagen, dazu müssen die Proben zum Vergleich an ein Labor in Lausanne zur Genotypisierung geschickt werden. Es ist jedoch nicht sicher, ob diese gelingt, in jedem Fall werden die Vergleichstests mehrere Wochen dauern.

