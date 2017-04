Was gibt es Neues in und um Vaihingen? Die Yenz-Redaktion war unterwegs, um für Euch aktuelle News einzufangen. Und da hört man so Einiges! Den Maientag – der vielleicht bald Junitag heißt – mit dem Smartphone erleben? Eine Draisinenbahn auf der alten WEG-Eisenbahntrasse? Eine Seilbahn zum Schloss Kaltenstein? Aber lest selbst in unserem „Yenz Spezial: News aus Vaihingen“. Und übrigens: Wer sich fragt, was da eigentlich los ist: Die Ausgabe ist an einem ganz besonderen Datum erschienen…