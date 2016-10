Leben zwischen Vorlesung, Partys und Klausuren – man hört ja so einiges über das Studentenleben! Aber wie ist es wirklich? Welche Erfahrungen macht ein Student? Wie entscheidet man sich für einen Studiengang? Wie erlebt man die Klausurenphase? Was prägt in dieser Zeit? Sima Celik, Studentin der Biologie & Yenz-Redakteurin, gibt Antworten. Hier geht’s zur Ausgabe Teil 1!