Puzzle Special

Zur Ruhe kommen, Entspannung finden – zur Entschleunigung des Alltags liegen neben Malbüchern aktuell auch Puzzles voll im Trend. Vor allem jetzt im Herbst und in Richtung Winter bieten Puzzles eine wunderbare Gelegenheit, um in gemütlicher Atmosphäre die innere Balance wiederzufinden. Schmuddelwetter, Regen und Kälte? Egal! Stück für Stück wächst hier ein Bild, ein großes Ganzes. Super ist, dass die Puzzleverlage tolle Innovationen und eine schier endlose Bandbreite an Motiven liefern. Unsere Autorin Tanja Liebmann hat ein paar der Neuheiten von den renommiertesten Puzzleherstellern getestet und stellt Highlights vor. Hier geht’s zur Ausgabe!