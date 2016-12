Zum letzten Mal wird am kommenden Wochenende auf dem Rosenhof Beutler in Horrheim eine große Landmaschinen-Ausstellung en miniature zu sehen sein. Der 15-jährige Adrian Beutler hat dafür noch einmal mehr als 200 landwirtschaftliche Geräte im Maßstab 1:32 zusammengetragen und sie in eine detailgetreue Landschaft mit Bauernhöfen, Äckern und Viehweiden integriert. Zu entdecken gibt es außerdem eine Getreideannahme, einen Landmaschinenhändler, eine Biogas-Anlage und noch vieles mehr. Besichtigt werden kann die Anlage im Rahmen der Amaryllis-Schau am Samstag (17. Dezember) von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag (18. Dezember) von 11 bis 17 Uhr. Foto: Gergen