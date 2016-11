Verwaltungsstellen geschlossen

Sachsenheim (p). Die Verwaltungsstellen in Spielberg und Häfnerhaslach und die Stadtbücherei in der Lammstraße bleiben am Mittwoch (9. November) nachmittags geschlossen. Grund ist die jährliche Personalversammlung. Sauna und Hallenbad sind wie gewohnt offen.

