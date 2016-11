Bietigheim-Bissingen (p). Das Publikum macht Vorschläge für die einzelnen Szenen und führt somit live Regie. Einen Theaterabend der besonderen Art gibt es am Freitag (11. November) um 20 Uhr im Kleinkunstkeller in Bietigheim-Bissingen mit den Funactors. Karten 16 Euro/zwölf Euro. Vorverkauf unter anderem an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, auch im VKZ-Reisebüro.