Enzkreis (LE). Sammeln müssen, keinesfalls etwas wegschmeißen können: Das ist das Problem von „Messies“. Die Selbsthilfegruppe „Menschen mit Problemen beim Aufräumen“ hat einen neuen Gruppentreff in Pforzheim und lädt am 16. März um 19.30 Uhr zum Erfahrungsaustausch ein. Nähere Informationen gibt es bei der Kontakt-und -Informationsstelle für Selbsthilfe und Selbsthilfegruppe, kurz Kiss, unter Telefon 0 72 31 / 3 08 97 43 oder per E-Mail: kiss@enzkreis.de