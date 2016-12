Ludwigsburg (p). Am Montag (12. Dezember) zeigt die Volkshochschule in Zusammenarbeit mit dem Verein Afrika hilft Afrika den Film „Lumumba“. Das Filmgespräch beginnt um 19 Uhr im kleinen Saal des Kulturzentrums in Ludwigsburg mit einer Einführung. Der Film erzählt die Geschichte einer der wichtigsten Figuren der schwarzafrikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse .